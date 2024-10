TH Resorts, il nuovo Ad: obiettivo consolidare crescita e innovare

Rimini, 14 ott. (askanews) - "TH Resorts è una storica e prestigiosa realtà imprenditoriale che da qualche anno può vantare nella propria compagine azionaria il gruppo CDP, che sta permettendo di avere un piano di sviluppo importante e prestigioso, per consolidare la propria leadership sul mercat...

Rimini, 14 ott. (askanews) – “TH Resorts è una storica e prestigiosa realtà imprenditoriale che da qualche anno può vantare nella propria compagine azionaria il gruppo CDP, che sta permettendo di avere un piano di sviluppo importante e prestigioso, per consolidare la propria leadership sul mercato montagna e sviluppare la presenza sul mercato Italia sia balneare che urban in modo altrettanto autorevole. Sono circa 35 strutture ricettive, 6000 camere sul mercato di un’azienda che ha la cultura dell’ospitalità permeata in tutti i gangli del futuro”. Lo afferma Alberto Peroglio Longhin, amministratore delegato del gruppo TH Resorts, a margine del Ttg 2024 a Rimini.

“In una struttura così importante, che ha avuto una crescita così solida nel recente passato, l’obiettivo è quello di consolidare questa crescita in termini anche organizzativi e strutturali e poi portare quell’elemento di innovazione sia nel modello che negli strumenti e nelle tecnologie che ci permetta di essere un polo di riferimento sul mercato italiano”. Secondo Peroglio Longhin, “l’esigenza del cliente, famiglia-individuale-gruppo, che storicamente ha trovato soddisfazione in un certo tipo di modello di ospitalità, chiede per il prossimo futuro un’evoluzione, perché cambiano gli atteggiamenti, i bisogni, le esigenze del consumo e noi dovremmo esser bravi a seguire queste evoluzioni”.

“TH sicuramente crescerà nelle prossime stagioni, sia per crescita interna poi magari potrebbero anche esserci delle opportunità esterne, ma sicuramente ci occupiamo di raccogliere nel nostro portafoglio delle opportunità che si trovano sul mercato”, afferma l’Ad della società

“Il mercato del turismo crescerà molto nel prossimo futuro a livello mondiale – conclude – crescerà in modo particolare per l’Italia. Ci sarà una evoluzione dei segmenti dell’offerta perché è chiaro che con la forte pressione di richiesta ci saranno articolazioni dell’offerta che crescono. Devono essere bravi a regolare tutto questo per fare le cose bene”.