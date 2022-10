Thailandia: attacco ad asilo nido, almeno 34 morti, di cui 22 bambini

Bangkok, 6 ott. (Adnkronos) – Sono 34 le vittime dell'attacco in un asilo nido nel nord-est della Thailandia. 22 sono i bambini uccisi, alcuni dei quali di appena 2 anni. Le autorità hanno immediatamente lanciato una caccia al killer, identificato dal Central Investigation Bureau della Thailandia come un ex poliziotto di 34 anni che era stato coinvolto in un procedimento giudiziario in corso per presunta vendita di droga.

Gli investigatori hanno confermato che il sospetto ha ucciso sua moglie e suo figlio prima di togliersi la vita. E non al momento chiaro se l'assassino e la sua famiglia siano inclusi nel numero cpmplessivo delle vittime.

La sparatoria ha avuto luogo presso il Child Development Center nel distretto di Uthaisawan Na Klang, nella provincia di Nong Bua Lamphu.