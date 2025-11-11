Thailandia, Bangkok: ancora segnali di ostilità dalla Cambogia

Milano, 11 nov. (askanews) – Il portavoce del governo thailandese, Siripong Angkasakulkiat, ha dichiarato che “il Ministero della Difesa continuerà a valutare la situazione finché non cesseranno i segnali di ostilità da parte della Cambogia”, il giorno dopo che Bangkok ha sospeso l’attuazione di un accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti in seguito all’esplosione di una mina che ha ferito quattro soldati.

“Per quanto riguarda la situazione al confine tra Thailandia e Cambogia, il Primo Ministro ha ordinato a tutte le province di confine di essere preparate a qualsiasi eventualità, favorevole o sfavorevole. Le operazioni procedono normalmente e non c’è motivo di allarmare la popolazione. Si tratta semplicemente di misure precauzionali e di preparazione”, ha dichiarato il portavoce.