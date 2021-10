Rischia vent'anni di carcere la donna che ha tagliato la corda di sicurezza a due imbianchini che stavano lavorando nel suo grattacielo

In Thailandia una donna ha tagliato la corda di sicurezza a due imbianchini che stavano lavorando al 26esimo piano di un grattacielo. Si è giustificata dicendo che era arrabbiata perchè nessuno l’aveva avvisata dei lavori, ma ora rischia vent’anni di carcere.

Donna taglia la corda di sicurezza a due operai

Nessuno la aveva avvisata che ci sarebbero stati due imbianchini a lavorare fuori dalla sua finestra, e così ha deciso di tagliare la corda, ma in senso letterale. É successo in Thailandia, dove una donna residente in un grattaciale a Pak Kret ha tagliato il cavo di sicurezza di due imbianchini che stavano lavorando, lasciandoli appesi al 26esimo piano. Vedendo i lavoratori a penzoloni, una residente del grattacielo e suo marito sono entrati immediatamente in azione per salvarli.

Taglia la corda a due operai al 26esimo piano: “Ero arrabbiata”

Tra gli operai “sabotati” c’è Song, residente in Myanmar, che ha raccontato il pericoloso episodio. Mentre stava scenendo insieme ad altri due lavoratori dal 32esimo piano si è reso conto del pericolo: guardando in basso, ha visto qualcuno dieci piani più giù aprire una finestra e tagliare la sua corda. Immediata la chiamata ai soccorsi e alla polizia, che ha identificato la donna.

Taglia la corda di sicurezza a due operai, ora rischia vent’anni di carcere

Il capo della polizia locale Pongjak Preechakarunpong ha affermato che la 34enne che ha tagliato la corda di sicurezza è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e distruzione di proprietà: rischia vent’anni di carcere. La donna, che inizialmente aveva negato, si è giustificata sostenendo di essere “arrabbiata” per non essere stata informata in anticipo sulla presenza degli operai e che quando li ha visti fuori dall’edificio si sarebbe agitata.

La direzione del condominio intanto ha chiarito di aver fatto un annuncio sullo svolgimento dei lavori.