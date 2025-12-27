Thailandia e Cambogia firmano una tregua di 72 ore

Chanthaburi, 27 dic. (askanews) – Thailandia e Cambogia hanno raggiunto sabato un accordo per un cessate il fuoco di 72 ore, mettendo temporaneamente in pausa tre settimane di scontri mortali lungo il confine tra i due Paesi, riesplosi dopo il fallimento di una precedente intesa mediata dagli Stati Uniti. La tregua ha avuto il suo via alle 7 (ora italiana) di stamani.

Ad annunciarlo è stato Contrammiraglio Surasant Kongsiri portavoce del ministro della Difesa thailandese Natthaphon Narkphanit al termine della sessione finale del Comitato generale per le questioni di confine. “Le due parti hanno concordato di cessare lo scambio di fuoco a partire da mezzogiorno, ora locale, e hanno firmato una dichiarazione congiunta di cessate il fuoco”, ha detto.

Thailandia e Cambogia manterranno le attuali posizioni delle truppe senza ulteriori movimenti e ritireranno tutte le armi pesanti dalle aree di confine. Dopo l’entrata in vigore della tregua, un periodo di osservazione di 72 ore sarà condotto dal team di osservatori dell’ASEAN, al termine del quale gli abitanti thailandesi evacuati dall’inizio dei combattimenti, il 7 dicembre, potranno fare ritorno alle loro case. La Cina ospiterà domani e dopodomani i ministri degli Esteri di Thailandia e Cambogia, nell’ambito degli sforzi di mediazione per disinnescare il conflitto tra i due paesi del Sudest asiatico nell’ambito della tregua di 72 ore nei combattimenti di frontiera.