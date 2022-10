Thailandia, funerali e preghiere per le piccole vittime all’asilo

Milano, 8 ott. (askanews) – I riti funebri buddisti e le preghiere per le vittime sono iniaizati a Na Klang, segnando l’inizio di tre giorni di lutto per le vittime di uno dei peggiori massacri mai compiuti in Thailandia. Un ex agente di polizia ha ucciso 24 bambini – 21 maschi e tre femmine – e 12 adulti. Gli investigatori affermano che la maggior parte è morta per una combinazione di coltellate e ferite da arma da fuoco.