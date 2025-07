Thailandia, l'ippopotamo pigmeo star Moo Deng festeggia un anno

Chonburi, 10 lug. (askanews) – È una star dello zoo a Chonburi, in Thaialndia, ma non solo; la sua pagina Instagram ha oltre 65mila follower.

L’ippopotamo pigmeo Moo Deng festeggia il suo primo compleanno, fotografata da una folla di visitatori al Khao Kheow Open Zoo di Si Racha.

Nata il 10 luglio 2024 è una celebrità nel mondo da quando lo zoo ha annunciato la sua nascita sui social e ha iniziato a condiviodere scatti e video che la ritraevano mentre interagiva in modo simpatico con gli altri ippopotami o gli addetti del giardino zoologico, in pose buffe, goffe e tenerissime.

Il suo nome Moo Deng (“maiale rimbalzante”) e un tipo di polpetta in thailandese, è stato scelto online con un sondaggio a cui hanno partecipato migliaia di persone. Sul web girano meme su di lei, è stata citata in popolari show tv come il Saturday Night Live, è diventata il soggetto di gadget e prodotti con la sua immagine, insomma a solo un anno è già popolarissima.