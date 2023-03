Thailandia: scomparso cilindro con cesio-137 altamente radioattivo

Bangkok, 16 mar. (Adnkronos/Dpa) – Un cilindro di acciaio con cesio-137 altamente radioattivo e potenzialmente pericoloso proveniente da una centrale elettrica a vapore nella provincia di Prachin Buri, nell'est della Thailandia, è scomparso senza lasciare traccia, secondo quanto riportato dal quotidiano Bangkok Post, secondo cui il radioisotopo potrebbe essere scomparso dalla fine di febbraio, ma gli operatori non hanno allertato la polizia fino a venerdì scorso,

Una ricompensa di 50.000 baht (1.450 dollari) è stata offerta a chi possa dare informazioni su dove potrebbe trovarsi il contenitore, che pesa circa 25 chilogrammi, ha detto al giornale Surin Suebsueng, capo dei servizi provinciali di sanità pubblica. "Nel caso in cui trovi qualcosa che si sospetta essere il tubo di cesio-137 mancante, per favore avvisa le autorità. Stai lontano da esso e non tentare di aprirlo", ha avvertito Suebsueng nel rapporto del giornale.

Mentre le autorità inizialmente hanno ipotizzato un possibile furto, ora dicono che il cilindro potrebbe essere andato perso durante il trasporto.