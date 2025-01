Thailandia, turista spagnola morta per l'attacco di un elefante

In Thailandia una turista spagnola è stata attaccata da un elefante ed è morta. La donna lo stava accompagnando a bagnarsi in un Elephant Park dell’isola di Yao Yai quando è stata colpita dal mammifero.

Turista spagnola morta per l’attacco di un elefante: cosa è successo

Uno spettacolo divertente trasformato in una vera e propria tragedia. Mentre partecipava a uno degli eventi per turisti in Thailandia, all’Elephant Park dell’isola di Yao Yai, una turista spagnola è stata attaccata da un elefante e ha perso la vita. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna lo ha accompagnato a bagnarsi, una pratica molto popolare nel Paese asiatico, quando il mammifero l’ha brutalmente attaccata. I soccorsi sono stati inutili, la donna è morta subito dopo.

La dinamica della tragedia

Il decesso della turista spagnola è stato confermato da una lavoratrice del centro “Koh Yao Elephant Care” che ha spiegato ai media che la donna stava facendo il bagno all’elefante quando gli è passata davanti. L’animale ha reagito aggressivamente colpendola con una zanna e provocandole gravi ferite per le quali non è sopravvissuta.

A confermare la morte della donna anche un poliziotto del commissariato dell’isola di Yao Yai, secondo cui la vittima dell’incidente è una donna di nazionalità spagnola della quale non ha indicato il nome né l’età. Le autorità thailandesi hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.