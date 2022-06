That’s Amore Capri’ il 3 settembre contro il cancro infantile

Milano, 30 giu. (askanews) – That s Amore Capri ha un obiettivo: fare del bene con una serata tra musica e divertimento. Il 3 settembre sull’Isola Azzurra si terrà la terza edizione della manifestazione contro il cancro infantile.

Ospiti The Kolors, Maurizio Casagrande e Francesco Cicchella che descrive così la serata

Sarà una serata all’insegna del divertimento, della musica ma soprattutto della solidarietà, perchè la rassegna è al fianco dell’Associazione Soleterre per sostenere e aiutare tutti i bambini malati di tumore, in cura presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e dare un sostegno anche alle loro famiglie quindi ci sono tutti i motivi per non mancare: 3 settembre Certosa San Giacomo di Capri, vi aspettiamo.

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Soleterre che promuove il diritto alla salute attraverso il programma internazionale di oncologia pediatrica “Grande contro il Cancro”.