The Band, Asia Argento critica la J.F. Band: il motivo fa discutere

La JF Band, gruppo arrivato tra gli ultimi posti nella prima puntata di The Band è stato criticato da Asia Argento.

“The Band”, il nuovissimo programma condotto da Carlo Conti ha preso ufficialmente il via eppure tra i molti gruppi che hanno convinto la giuria tra i quali si segnalano gli Anxia Lytics al primo posto in classifica, sono diversi invece quelli che non sono riusciti a lasciare il segno.

Tra questi la JF Band che è finita nel mirino di Asia Argento.

The Band, Asia Argento critica la JF Band

La JF Band nel corso della puntata è salita sul palco cantando il brano “Rolling in the deep” interpretata originariamente da Adele. Il gruppo che è arrivato ultimo con 17 punti è stato stato criticato da Asia Argento. Secondo l’attrice e figlia d’arte, il gruppo composto da Jasmine, Lorenzo, Matteo e Alberto, avrebbe dovuto lavorare maggiormente sul look.

La cantante Jasmine ha indossato sul palco pantaloni a vita alta neri abbinati ad un cappello e a delle scarpe dello stesso colore. La canottiera è invece di colore bianco e nera e crea un gioco di contrasti molto classico.

Quali sono le altre band che non hanno convinto?

Tra i gruppi che invece non hanno brillato sul palco e che sono in fondo alla classifica si segnalano gli Achtung Babies che, pur avendo dimostrato di avere un certo carisma in scena, non sono stati comunque capaci di convincere fino in fondo.

Nella parte più bassa della classifica troviamo infine con 20 punti i N’Ice Cream e i Mons. Questi ultimi ad ogni modo hanno saputo mostrare di avere in scena una buona intesa.