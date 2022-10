The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è incinta: l’annuncio via social

L'attrice Daley Cuoco ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia, in arrivo nel 2023.

Attraverso i social Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè.

Kaley Cuoco è incinta

Kaley Cuoco e il suo compagno Tom Pelphrey hanno annunciato più felici che mai che presto saranno genitori: la coppia avrà una bambina, il cui nome per il momento resta top secret.

“La baby girl Pelphrey arriverà nel 2023, siamo grati e più felici che mai”, ha scritto l’attrice di The Big Bang Theory, che ha condiviso anche alcune foto relative a questi primi mesi di gravidanza, dal giorno in cui ha fatto il test al giorno in cui ha scoperto, attraverso la glassa rosa di una torta, che avrebbe avuto una figlia femmina. Lei e l’attore Tom Pelphrey si frequentano da circa un anno e sono più uniti e innamorati che mai.

In tanti, tra i fan social della coppia, hanno fatto loro le congratulazioni per la splendida notizia e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla gravidanza di Kaley Cuoco.

L’attrice in precedenza era stata sposata con Karl Cook, ma il matrimonio era durato appena due anni. Dal 2013 al 2016 l’attrice era stata sposata invece con Ryan Sweeting, ma anche questa unione era destinata a naufragate.

Per l’attrice quello in arrivo è il suo primo figlio e nascerà nei primi mesi del 2023.