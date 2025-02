"The Chosen: Ultima cena", svelato a NY poster firmato da Leibovitz

Roma, 19 feb. (askanews) – Il creatore e produttore esecutivo Dallas Jenkins e la star Jonathan Roumie hanno svelato il 18 febbraio a Times Square la Key Art, ovvero la locandina di “The Chosen: Ultima cena”, firmata dalla celebre fotografa americana Annie Leibovitz.

Girato in formato cinematografico, “The Chosen: Ultima cena”, racconta la Settimana Santa e debutterà sul grande schermo a pochi giorni dalla Pasqua, con un appuntamento nelle sale che coinvolgerà oltre 40 paesi, tra Sud America, Europa, Asia e Africa ed eventi di anteprima su red carpet in Brasile, Spagna e Messico. “In Italia un’intera settimana, dal 10 al 16 aprile, sarà dedicata all’evento”, come racconta il referente italiano della serie Giovanni Zappalà in questo video.

L’elenco delle sale, sempre in aggiornamento, è disponibile su nexostudios.it e su thechosenlastsupper.com. Nel corso del 2025, la stagione sarà resa disponibile anche in streaming.

Durante l’evento al cinema, gli spettatori saranno trasportati davanti alla tavola apparecchiata dell’Ultima Cena. In quegli ultimi e drammatici giorni, infatti, il popolo d’Israele accoglie Gesù a Gerusalemme come un re, mentre i discepoli ne attendono con ansia l’incoronazione. Ma Gesù sovverte la festa religiosa ebraica e, sentendosi minacciati nel loro potere, i leader religiosi e politici del paese fanno di tutto affinché questa sia l’ultima Pasqua del Salvatore.

Interpretato da Jonathan Roumie, The Chosen è un dramma storico rivoluzionario basato sulla vita di Gesù, che viene narrata attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto. Ambientata nella Palestina del primo secolo governata dai Romani, la serie di sette stagioni offre uno sguardo intimo e autentico sulla vita e gli insegnamenti rivoluzionari di Cristo. Nato come progetto finanziato dal pubblico, The Chosen ha raggiunto oltre 250 milioni di spettatori e più di 17 milioni di follower sui social media.

Il film sarà distribuito da Fathom Entertainment negli Stati Uniti, da Trafalgar Releasing a livello internazionale e da Nexo Studios in Italia.

5&2 Studios mette in contatto le persone di tutto il mondo con le storie della Bibbia attraverso un racconto umano. Fondato da Dallas Jenkins dopo il successo globale di The Chosen, 5&2 Studios ha ampliato la sua produzione includendo serie scripted e unscripted, una serie animata e una vasta libreria di contenuti digitali. Lo studio indipendente gestisce anche la propria distribuzione, il marketing, gli studi di produzione e una linea di prodotti per il pubblico.