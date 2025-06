The Couple chiude dopo il flop: il crollo degli ascolti spiega tutto

The Couple, nonostante le aspettative e un montepremi di un milione di euro, ha fallito miseramente. Iniziato con un modesto 18% di share, è rapidamente sceso al 13%, fino a toccare un deprimente 7% nell’ultima puntata, costringendo alla chiusura anticipata dopo appena quattro episodi. Ma cosa è andato storto? A parlarne è Jasmine Carrisi, insieme a Laura Maddaloni, che offre la sua analisi.

Le parole di Laura Maddaloni

In un’intervista a Lollo Magazine, la judoka Laura Maddaloni ha espresso la sua opinione sui motivi di questo insuccesso. Secondo lei, Pier Silvio Berlusconi sta cercando di allontanare la televisione dal trash, ma il pubblico ha bisogno di tempo per adattarsi a questi cambiamenti. “Oggi la gente ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo. Berlusconi vuole una televisione più costruttiva, specialmente per i giovani. È vero, il trash ha sempre funzionato, ma il mio soggiorno nel reality è stato positivo, con un ambiente sano e competitivo”. Ha sottolineato che le dinamiche che avevano reso attraenti altri format, qui sembrano mancare del tutto.

Un flop annunciato?

La realtà è che più che il tempo di adattamento, The Couple ha mostrato evidenti carenze nel suo format. Le prove erano noiose, e le dinamiche tra i concorrenti poco coinvolgenti. Se nei reality come il Grande Fratello i partecipanti sono spesso in conflitto, qui i concorrenti sembravano più una scolaresca in gita. “C’era una mancanza di agonismo vero e proprio” ha commentato un ex partecipante, lasciando intendere che la mancanza di tensione ha contribuito al crollo degli ascolti.

Le reazioni alla chiusura

Quando Maddaloni ha appreso della chiusura anticipata, la sua reazione è stata intensa: “È come arrivare secondi in finale. Se perdi, ti sfoghi, ma qui c’era solo un amaro in bocca. Ho dovuto ripercorrere il mio cammino per ritrovare la calma”. La sportiva ha anche condiviso il suo orgoglio per come è stata accolta dal pubblico, mostrando un lato materno che ha colpito gli spettatori. “Ricordo l’entrata delle mie bambine, è stata un’emozione indescrivibile”.

Un futuro in altri reality?

Maddaloni ha anche accennato a una possibile partecipazione al Grande Fratello: “Mi chiedono spesso di partecipare. Non avrei mai pensato di vivere 24 ore su 24 sotto osservazione. Sono una persona diretta e questo può essere un’arma a doppio taglio. La libertà è importante per me, ma potrei pensarci”. Tuttavia, il suo ruolo di madre la frena, nonostante sappia che per pochi giorni di assenza il loro affetto è stato evidente.

Nuove coppie in arrivo

Intanto, mentre The Couple si chiude, nuove coppie stanno per entrare in gioco in Temptation Island. Le storie di Angelo e Maria Concetta, Antonio e Valentina, e Simone e Sonia promettono di portare drammi e colpi di scena, elementi che sembrano mancare al reality appena concluso. I telespettatori attendono con ansia di vedere se queste nuove dinamiche riusciranno a catturare l’interesse del pubblico.

Rivoluzione a Mediaset

In questo contesto, Pier Silvio Berlusconi continua a rivoluzionare la programmazione di Mediaset, spostando l’attenzione verso un intrattenimento più serio e meno trash. “Myrta Merlino ha avuto un ruolo fondamentale in questa transizione, ma il pubblico sembra essere diviso: da un lato c’è chi applaude ai cambiamenti, dall’altro chi rimpiange il vecchio stile. Sarà interessante vedere come evolverà questa nuova era della televisione italiana”.

Il futuro di Laura Maddaloni

Nonostante il flop di The Couple, è chiaro che Laura Maddaloni non ha intenzione di fermarsi. La sua determinazione e il suo spirito competitivo potrebbero portarla a esplorare nuove opportunità. Per ora, non resta che aspettare e vedere quali saranno i suoi prossimi passi nel mondo della televisione.