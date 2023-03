The Crown, polemiche per la morte di Lady Diana

The Crown, polemiche per la morte di Lady Diana: Netflix interviene.

Dure polemiche stanno imperversando nel Regno Unito contro la serie tv The Crown. Nel corso della sesta stagione, la produzione Netflix parlerà della morte di Lady Diana e sembra che ci sia già qualcosa che non quadra.

The Crown: polemiche per la morte di Lady Diana

La sesta stagione di The Crown continuerà a narrare le vicende dei reali d’Inghilterra. Nei nuovi episodi si parlerà della morte di Lady Diana, nella produzione Netflix interpretata da Elizabeth Debicki. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, una fonte vicina alla Royal Family ha rivelato che nessuno di loro sta gioendo per la scelta di inserire la tragica scomparsa nella serie tv. Non solo, anche i seguaci della famiglia reale, nonché coloro che amavano Lady D, si dicono d’accordo nel non voler rivivere quella brutta tragedia.

La Royal Family boccia The Crown

La fonte avrebbe dichiarato:

“Penso che molte persone troveranno piuttosto disgustoso il fatto che siano stati così dettagliati per ricreare come l’auto è stata distrutta. Penso che causerà molto turbamento alla famiglia reale, se si trattasse di un’altra famiglia non sono sicuro che lo farebbero”.

La precisazione di Netflix

Netflix, alla luce delle polemiche contro The Crown, ha fatto sapere che non sarà trasmessa alcuna scena inerente la morte di Lady Diana. Ovviamente, si parlerà della sua scomparsa, ma non saranno mostrati dettagli “disgustosi“. Verrà realizzata soltanto una scena con l’auto distrutta.