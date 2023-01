"The Fabelmans" di Spielberg conquista i Golden Globe

Los Angeles, 11 gen. (askanews) – “The Fabelmans” di Spielberg ha conquistato i Golden Globe: il film ispirato alla vita e alla passione per il cinema del regista ha vinto il premio come miglior film drammatico e miglior regia.

Miglior commedia “Gli spiriti dell’isola” (“The Basheers of Insheerins” in originale), che ha vinto anche miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista grazie all’interpretazione di Colin Farrell.

Miglior attrice protagonista, genere commedia, Michelle Yeoh in “Everything Everywhere All at Once” e Cate Blanchett, genere drammatico, per “Tar”, in cui interpreta una direttrice d’orchestra.

Miglior serie tv 2022 sono “House of the Dragon”, dalla saga del “Trono di spade” e “Abbott Elementary”, miglior serie antologica, “White Lotus”, ambientata in Sicilia.