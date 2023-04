"The Family Stallone" il trailer ufficiale della nuova docu-serie

Milano, 12 apr. (askanews) – Il Candidato all’Oscar Sylvester Stallone è la Star di “The Family Stallone” la docu-serie realizzata con a Sua Moglie Jennifer Flavin Stallone e alle Loro Figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

Paramount+ ha annunciato che “The Family Stallone”, subito dopo la première negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Brasile, sarà disponibile in esclusiva da giovedì 18 maggio in Italia, in Gran Bretagna, Australia e a seguire in altri Paesi.

Dopo aver interpretato alcuni fra i ruoli più leggendari nella storia del cinema, Sylvester Stallone, tre volte candidato all’Oscar e protagonista su Paramount+ della serie “Tulsa King”, è pronto in attesa che le telecamere catturino quello che lui considera il ruolo più importante della sua vita: quello di padre. Questa nuova serie, il cui cast include le tre figlie di Stallone, Sly Stesso e la moglie Jennifer, permette di addentrarsi nella vita di una delle famiglie più celebri di Hollywood.

“The Family Stallone” è prodotta da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions, con Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray e Jason Williams come co-produttori esecutivi.