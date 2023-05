The Ferragnez, la rivelazione di Fedez sulla seconda stagione

The Ferragnez 2: Fedez si fa scappare qualcosa. La coppia social formata da Chiara Ferragni e Fedez sta trascorrendo gli ultimi giorni sul Lago di Garda e, dato il brutto tempo, ha pensato bene di approfittare per fare una diretta Instagram nella quale hanno risposto ad alcune domande dei follower.

La rivelazione di video inediti

Non sono naturalmente mancati i curiosi della seconda stagione della serie-documentario che li vede protagonisti: The Ferragnez. Chiara ha raccontato che l’inizio delle riprese era inizialmente previsto per marzo 2022, ma la notizia della malattia di Fedez le ha fatte slittare di un mese. Qualcuno ha chiesto se si piangerà. «Ci saranno momenti molto commoventi» ha detto la coppia. In particolare, il rapper ha affermato: «Ci saranno episodio in cui si piangerà. Si racconterà un periodo complesso, ma solo tramite questi ci si accorge dei momenti preziosi della vita. Anche se non ho seguito il consiglio della terapista, mi era stato suggerito di fare dei video per i miei figli. Però non li ho fatti per scaramanzia. Comunque ho iniziato a riprendere tutto da solo, come ho sempre fatto anche prima di conoscere Chiara. È uscito del materiale che forse potrebbe essere d’aiuto a chi sta affrontando lo stesso percorso. All’inizio, tuttavia, questo riprendersi era un strumento di distrazione».

Fedez regista

La blogger ha rivelato che la prima puntata di The Ferragnez 2 è composta quasi totalmente da clip girate da Fedez (che si tratti dei momenti più commoventi a cui si riferiva?). La troupe si è adoperata, invece, per altri momenti che si vedranno in seguito.