The Koloros, incidente in auto prima del concerto: cos’è successo

Stash e i The Kolors hanno avuto un incidente prima di un loro concerto in Molise. Tutto quello che c'è da sapere.

Il cantante Stash ha annunciato via social che lui e la sua band, i The Kolors, sarebbero arrivati in ritardo al loro concerto a Venafro (in Molise) a causa di un incidente d’auto.

Stash: l’incidente

Stash e i The Kolors hanno avuto un incidente d’auto a Venafro, in provincia di Isernia, e per questo il cantante ha svelato che avrebbero fatto tardi al loro concerto.

L’auto su cui si trovavano a bordo i membri del gruppo si sarebbe scontrata contro un camion che viaggiava contro mano.

“Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”, ha scritto Stash mostrando alcune immagini del sinistro ai fan. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti e il cantante e i membri del gruppo starebbero bene.

Stash: il secondo figlio

Di recente Stash ha annunciato che presto lui e Giulia Belmonte avranno il loro secondo bambino. La coppia ha avuto la prima figlia, Grace, nel 2021. “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, ha scritto il cantante più felice che mai per l’arrivo del suo secondo bebè.

In tatni tra i fan gli hanno fatto le congratulazioni via social e non vedono l’ora di saperne di più.