The Kolors, Stash canta Italodisco in napoletano: è nato un nuovo tormentone?

Ospite di Stasera c’è Cattelan, Stash dei The Kolors ha improvvisato una versione di Italodisco in napoletano. Il video del momento, neanche a dirlo, è diventato virale.

Italodisco è stata una delle canzoni più ascoltate dell’estate 2023. E’ stato un grande successo, tanto che Stash e i The Kolors l’hanno incisa anche in inglese. Ospite di Stasera c’è Cattelan, il leader della band ha interpretato perfino una versione in napoletano.

Italodisco in napoletano: un nuovo tormentone?

Incalzato dal conduttore Alessandro Cattelan, Stash ha cantato Italodisco in napoletano. Lui stesso è rimasto sorpreso dalla riuscita dell’improvvisazione:

“Ragazzi, ma è troppo bella. Bellissima”.

Cattelan, scherzando, ha chiesto: “Lo prenderete in considerazione?“. Stash ha replicato: “Ragazzi, è una hit“. Ovviamente, si scherza e Italodisco non uscirà anche in napoletano.

Stash sulla nascita di Italodisco

In una recente intervista, Stash ha raccontato com’è nata Italodisco:

“Avevamo mandato in assistenza un synth di fine anni ’70 inizio anni ’80. Quando torna, lo colleghiamo con i cavi audio e corrente e da solo parte con ‘pom pom pom pom pom’, in stile Funky Town dei Lipps Inc. E abbiamo pensato che sono anni che cerchiamo di raccontare gli anni ’80 declinati ai giorni nostri, ma non avevamo mai raccontato l’Italodisco. Quella fetta importante della storia della musica tutta italiana. Non ci siamo dati noi italiani il nome Italodisco, ce l’hanno data all’estero. Ci siamo detti, perché non diamo il nome Italodisco?”.