“The Last movie stars”, la vita di Paul Newman e Joanne Woodward

Roma, (askanews) – Campeggia sulla locandina della diciassettesima edizione della Festa del cinema di Roma la coppia Paul Newman e Joanne Woodward. E proprio nel giorno di apertura è stato presentato “The Last movie stars”, la docu-serie dedicata alla storia della coppia di attori, che arriverà a dicembre su Sky e Non. Diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese, racconta 50 anni di vita e di cinema, con momenti intimi e eventi pubblici, tra successi, difficoltà, condivisioni, fragilità, passioni e un costante impegno civile.

Il progetto parte dalle sbobinature dattiloscritte di audiocassette registrate dallo stesso Newman, a cui grandi attori come George Clooney e Laura Linney hanno ridato vita, con la propria voce.

A presentarlo a Roma è venuta una delle figlie dei due attori, Melissa Newman, che a proposito del documentario ha detto: “Abbiamo capito che la complessità presentata nel film era più importante della semplice favola che era stata raccontata finora. E c’era l’idea che due persone possono rimanere sposate e innamorate nonostante la complessità e i problemi della vita”.

La docu-serie intreccia testimonianze e tracce d’archivio, momenti privati della famiglia e sequenze memorabili di grandi film. Ne emerge una coppia di successo ma in grado di mantenere una certa normalità. “Mia madre sapeva sin da piccola che voleva diventare un’attrice, mio padre ci è arrivato in un altro modo. E la sua ammirazione per lei come attrice non è mai venuta meno. Non volevano essere parte di Hollywood, loro amavano l’arte, amavano essere attori, essere artisti, lavorare. Mio padre diceva che gli interessavano di più la ricerca e il processo per costruire un personaggio più di quanto gli piacesse girare un film”.