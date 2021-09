The Leading Guy presenta il suo nuovo singolo, “Solo musica”: “Un onore cantare con Vinicio Capossela”

The Leading Guy ha presentato nell'intervista esclusiva il suo nuovo singolo, "Solo musica", che è "una dichiarazione di amore e di speranza".

Una canzone intensa e delicata, connotata da un gusto cantautorale profondo e curato, attento e raffinato. Un brano che è un vero inno alla musica: così nell’intervista esclusiva The Leading Guy ha parlato del suo nuovo singolo, “Solo musica”, cantato insieme a un artista che è per lui un vero idolo: Vinicio Capossela.

Un incontro speciale, in cui le voci di The Leading Guy e Vinicio si affiancano e si intrecciano in perfetta armonia, per un’introspettiva dedica alla musica, nella sua essenza più vera.

Ispirandosi da sempre ai più grandi cantautori italiani come Dalla, De André, Guccini, anche in questo nuovo brano l’artista dimostra la sua capacità di trasmettere i propri stati d’animo in modo diretto ed essenziale, emozionandosi e facendo emozionare.

The Leading Guy presenta il nuovo singolo, “Solo musica”

Per The Leading Guy il suo nuovo singolo, “Solo musica”, è “una dichiarazione d’amore alla musica, quella che non ha bisogno di gridare per farsi sentire, quella che non si lascia influenzare da ciò che la circonda, quella che non si lascia masticare troppo in fretta. È una dichiarazione di speranza. È “solo musica”, quella di cui non potremmo fare a meno”.

The Leading Guy torna dopo due anni dall’album “Twelve Letters” e presenta “Solo musica”, un brano dalla melodia dolce e malinconica, che dà inizio a una nuova fase artistica del cantautore.

L’artista si sente “rinato” grazie alla nuova sfida che sta affrontando con entusiasmo. La voglia di rimettersi in gioco non gli manca: l’artista ha deciso di accantonare momentaneamente l’inglese, lingua con cui si è affermato e ha pubblicato due album, privilegiando la scrittura in italiano.

A tal proposito, ha dichiarato: “In “Solo musica” racconto un sentimento intimo, ma come molte sensazioni intime spesso sono condivise e vissute da tanti. Non ho voluto descrivere solo il bello della musica, ma anche la sensazione di frustrazione che spesso gli artisti hanno vissuto.

Vorrei sentire la musica vera là dove è nata, cioè tra la gente, non nei salotti e nei balli di corte”.

Sulla collaborazione con Vinicio Capossela ha raccontato: “Ho scritto “Solo musica” un anno e mezzo fa, è stato il primo brano del mio nuovo percorso, fatto solo di canzoni in italiano. Appena ho scritto il brano ho subito notato la somiglianza con la musica di Vinicio. Ho la fortuna di lavorare con chi 30 anni fa lo ha lanciato, la Concerto Music, grazie alla quale Capossela ha ascoltato la mia canzone. Gli è subito piaciuta moltissimo. È il mio idolo musicale e per una canzone così avevo bisogno di una benedizione: averlo avuto al mio fianco, cantando insieme, mi ha fatto sentire più sicuro e ho avuto meno paura. Non avevo esigenza di fare un duetto, ma avevo il desiderio profondo di cantare con Vinicio. Non è un’operazione di marketing, ma frutto di un’iniziativa autentica e sincera”.

The Leading Guy, dal nuovo singolo ai prossimi progetti

”Solo musica” segna l’inizio di un nuovo percorso per The Leading Guy. “Sono rinato”, ha ribadito. Quindi ha tenuto a sottolineare: “I miei primi due dischi mi hanno permesso di realizzare tutti i sogni che avevo nel cassetto. Tuttavia, con i miei due album sono riuscito a dire tutto, sia a livello di contenuti sia musicalmente. Ero caduto in un limbo, mi mancavano stimoli: per questo motivo, scrivere in italiano mi ha salvato. Ora mi sento come quando a 22 anni mi mettevo a scrivere. Per me è una lingua nuova, significa partire da zero. Non avevo mai scritto in italiano. Ora ho la consapevolezza che tante belle cose che avevo raccontato nei miei due album nessuno le aveva mai capite, perché scritte in inglese. Ora tutti possono comprenderle: non ho mai avuto così voglia di fare uscire una canzone e mettermi in gioco. Per me è la più grande soddisfazione, sono proprio carico”.

Così The Leading Guy ha mostrato il suo coraggio e la sua sensibilità, dando anche prova di determinazione e passione profondissima. “Sia in sala di registrazione sia sul palco non riesco a mentire. Sono sincero e racconto emozioni vere. Scrivendo e cantando in italiano ho avuto la prova che tutto è possibile”, ha aggiunto.

Oltre all’entusiasmo per il suo nuovo singolo, “Solo musica”, il cantautore pensa già ai prossimi progetti. “Durante il lungo inverno ho scritto un intero disco: vorrei prima presentare al pubblico altre mie canzoni e nel 2022 mi piacerebbe far uscire il mio nuovo album”, ha svelato The Leading Guy.