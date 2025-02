The Models, la Commedia dell'Arte per demistificare le fake news

Bologna, 8 feb. (askanews) – Venerdi 7 febbraio 2025 presso il Tecnopolo Manifattura Data Valley Hub di Bologna e stata presentata per la prima volta al pubblico l’installazione audiovisiva interattiva The Models del duo artistico dmstfctn (Francesco Tacchini e Oliver Smith ), a cura di Sineglossa e parte di The Next Real, la rassegna di mostre, talk e laboratori dedicate al rapporto tra arte e intelligenza artificiale. L’installazione, realizzata in collaborazione con CINECA e ART-ER, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di Fondazione Bruno Kessler, con il contributo del progetto European Digital Deal, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione europea, si svolge nell’ambito di ART CITY Bologna 2025 in occasione di ARTEFIERA ed e visitabile fino a domenica 9 febbraio dalle 10 alle 18.

Uno dei due componenti di dmstfctn ha spiegato ad Askanews l’installazione The Models, la sua realizzazione e il suo intento: “The Models è un’installazione interattiva che consiste in una serie di scene teatrali ispirate alla Commedia dell’Arte. Questa serie di scene infinite ha una componente generativa di intelligenza artificiale. L’opera ha questa componente tecnica interessante che è quella dell’utilizzo del Supercomputer Leonardo: noi l’abbiamo utilizzato per creare un sistema di prompting che fosse modulare e capace di creare variazioni per queste scene. Abbiamo utilizzato 4 diversi modelli di intelligenze artificiali, abbiamo creato un sistema dove perfezionando questi modelli e i loro output riusciamo a ottenere una serie infinite di dialoghi e voci nello stile della Commedia dell’Arte.

L’installazione avviene in tempo reale all’interno di un motore di videogiochi e ci sono 6 maschere interpretati da 6 modelli di intelligenza artificiale che in qualche modo improvvisano scene focalizzandosi su degli oggetti controversi. L’opera è interattiva e il pubblico tramite il telefono può selezionare quali maschere e quali modelli mandare in scena e anche quale oggetto controverso aggiungere al palco.

La sfida iniziale lanciata dai curatori, da Sineglossa e da CINECA era di affrontare il discorso delle fake news. Per noi è stato importante creare una situazione di improvvisazione teatrale e role playing dove le fake news, la notizia falsa, l’errore, la tendenza a inventare cose, ad atteggiamenti antagonistici, servili o adulatori vengono fuori. Noi vogliamo esporre il pubblico a questo tipo di comportamento per fare capire cos’altro può essere una intelligenza artificiale e superare l’idea che sia perfetta e funzioni sempre. Le scene sono piene di fatti inventati e questo è un modo per noi per demistificare l’idea di intelligenza artificiale solo e sempre performante e perfetta, esponendo il pubblico a questi errori e queste banalità.

Questa è la prima volta che viene testata da un gruppo di persone composto da più di cinque. C’è molto fascino e molta sorpresa. Le scene teatrali sono divertenti e si ride. Il pubblico può con il telefono lanciare fiori o monete se apprezza quello che vede o pomodori e uova marce se non apprezza.”