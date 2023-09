"The Palace", la commedia umana di Polanski, tra vizi e ricchezza

Roma, 2 set. (askanews) – Sono ricchi, viziati, viziosi, avidi, gli ospiti del Palace Hotel che si ritrovano per la grande festa del Capodanno 2000 nel nuovo film di Roman Polanski “The Palace”, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia e dal 28 settembre in sala.

Stravaganze ed eccentricità si susseguono alla vigilia del Millenium Bug, che potrebbe essere un’occasione per arricchirsi ulteriormente o la fine del mondo. Un film corale con una galleria di nuovi mostri prodotto da Luca Barbareschi con Rai Cinema e una coproduzione internazionale. E proprio Barbareschi a Venezia ha sottolineato che Polanski “ha voluto fare un affresco straordinario di cosa è diventato questo mondo oggi”.

La grande Commedia Umana di Polanski ha un cast internazionale, tra cui figurano lo stesso Barbareschi, Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fortunato Cerlino e Fanny Ardant, che a Venezia ha detto che essere sul set di Polanski è stato per lei un vero privilegio. Nel suo Paese per ora però il film non verrà distribuito. Dopo l’uscita de “L’ufficiale e la spia” e la vittoria ai premi César in Francia ci sono state molte proteste e polemiche contro il regista, legate sempre alle accuse di stupro su una minorenne nel 1977 a Los Angeles.