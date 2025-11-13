The Rocky Horror Show torna in tour a novembre, mix esplosivo

Milano, 13 nov. (askanews) – Cult per eccellenza, trasgressivo eppure musicalmente radicato nella cultura pop internazionale. “The Rocky Horror Show”, il leggendario musical di Richard O’Brien, torna nel 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni.

Le prossime date sono numerose: sino al 16 Novembre al Rossetti di Trieste, dal 18 al 23 Novembre a Milano al TAM Teatro Arcimboldi e poi a Roma dal 25 al 30 Novembre al Teatro Brancaccio. E le tappe del Teatro Arcimboli offriranno una grande sorpresa: il ruolo del Dottor Frank’n’Furter sarà interpretato dalla superstar internazionale Jason Donovan, storico protagonista del personaggio e garanzia di un’esperienza indimenticabile.