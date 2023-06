'The Sound of Colors', Migani (Serravalle Designer Outlet): "Felici di contribuire ai festeggiamenti del pride"

'The Sound of Colors', Migani (Serravalle Designer Outlet): "F...

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – “McArthurGlen e Serravalle Designer Outlet hanno colto con grande piacere l’opportunità di festeggiare tutti insieme il mese del pride. Con ‘The Sound of Colors’ vogliamo contribuire al ventaglio di iniziative organizzate in occasione del mese di giugno con attività di condivisione dedicate alla comunità lombarda”. Così Matteo Migani, General manager di Serravalle Designer Outlet, a margine dell’evento ‘The Sound of Colors’, una rassegna artistica musicale promossa da Serravalle Designer Outlet e McArthurGlen, realizzata in partnership con Milano Pride e con il patrocinio del Comune di Milano.

Nella serata del 22 giugno, infatti, il parco Ravizza di Milano, già oggetto dell’attenzione del Gruppo con la riqualificazione dell’area dedicata all’attività sportiva, si è tinto dei colori dell’arcobaleno e con performance artistiche del rapper e cantautore milanese Dargen D’Amico, della cantante Pop palermitana Beatrice Quinta – già madrina del Pride nella sua città –, di La B. Fujiko, performer e fondatrice della BBallroom, che si esibirà nel Vogueing con il suo gruppo, e come opening stage il duo di DJ Polly & Pamy.

“Siamo molto orgogliosi di proporre questo evento,una rassegna artistico-musicale di alto rilievo, sia in campo nazionale che internazionale – continua Migani – e quest’anno l’orgoglio è doppio perché a partire dal 19 giugno abbiamo installato all’interno del parco dei fasci luminosi con i colori arcobaleno che hanno creato un’atmosfera davvero immersiva e unica”. L’impegno di Serravalle Designer Outlet e del Gruppo McArthurGlen nella promozione dell’inclusione parte dalla convinzione del ruolo sociale che essi possono avere all’interno della comunità, come sottolinea il General manager di Serravalle Designer Outlet: “Questa iniziativa è per noi un’opportunità davvero importante. Siamo qui anche per parlare di inclusione sociale, un valore che ci sta molto a cuore: cerchiamo infatti di avere un ruolo attivo all’interno delle comunità nelle quali operiamo perché siamo convinti che aziende come McArthurGlen possano agire da facilitatore del processo di cambiamento sociale e culturale. Siamo profondamente convinti di poter avere un impatto positivo poiché siamo consapevoli del dovere di dare un contributo su tematiche che riteniamo di grande importanza, oltre che attuali”.