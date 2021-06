The Spoon: Francesco Totti fa il cucchiaio a ex campioni olandesi

Milano, 9 giu. (askanews) – Francesco Totti, il grande campione italiano autore del celebre “cucchiaio” agli Europei 2000 che fece vincere l’Italia contro la nazionale olandese, ha raggiunto ad Amsterdam i rivali del famoso match per scusarsi. O forse no. È questo il cuore di The Spoon, un’iniziativa firmata Heineken, che ancora una volta ha presentato un tema importante come la sana rivalità: con divertimento, positività e quel pizzico di ironia che non può mancare in nessuna competizione che si rispetti.

Nelle stories di Instagram si può seguire tutta la narrazione che si svolge in due nazioni e coinvolge talenti del calcio internazionale come Clarence Seedorf, Ronald De Boer e Giovanni Van Bronckhorst, tutti scherzosamente presi in giro dal “Capitano”. La storia narrata è semplice: ricordando il rigore a cucchiaio degli Europei del 2000, l’ex campione della Roma prende scherzosamente in giro i suoi “amici-nemici” olandesi innescando una serie di scambi e battute goliardiche che sfociano in un viaggio ad Amsterdam per riappacificarsi di persona.

Ma Totti farà di testa sua, scusandosi, non con i famosi calciatori, ma con omonimi che col calcio hanno poco a che fare: un fiorista, una guida turistica e un olandese doc saranno presi per strada e riceveranno delle scuse inaspettate. Ma a costringere il “Capitano” a riappacificarsi davvero con gli olandesi ci penserà un ospite d’eccezione. Ad organizzare “The Spoon”, ovvero le scuse finali sarà proprio Heineken, che inviterà i talenti del calcio a riunirsi davanti ad una birra. Anche questa volta però Totti farà a modo suo. La storia si conclude, infatti, con un brindisi dove “il Capitano” chiede al barista un apribottiglie, ma non uno qualunque, un cucchiaio. Proprio da questo gesto, il 10 giugno, partirà la Challenge #colcucchiaio, dove Totti sfiderà tutti i suoi follower ad aprire una bottiglia della popolare birra col cucchiaio.