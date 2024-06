Milano, 22 giu. (askanews) – “The takeoff” è il nuovo EP degli Stunt Pilots, un’estensione di “Imma Stunt”, l’inedito presentato a X Factor 2024 che li ha portati a classificarsi al secondo posto. “E’ un discorso che parte da “Imma Stunt”, e segue quella scia a livello di energia, a livello di rock, e anche a livello di messaggio. Ci sono cinque canzoni che affrontano da diverse prospettive il tema del farsi forza, del credere in se stessi, e dello “stuntare”, quando devi andare a fare un esame, quando devi lasciare il lavoro, quando devi dire quello che pensa la persona che ti sta frenando”.

Una serie di istantanee che ruotano intorno al tema dell’autenticità, catturato dallo sguardo dei giovani artisti. “Abbiamo scelto il titolo dei take-off perché appunto in italiano significa decollo e il significato è questo, l’aereo con il quale cerchiamo di dare il decollo, far volare la nostra band e cerchiamo di andare con i nostri fan e con le persone a cui appunto che credono in questa in questa causa, il più lontano possibile”.

La band è rimasta anarchica nella sua essenza, pur trovando una strada con il mainstream e cerca una riflessione sui trend, sulla visibilità passeggera e sull’importanza di rimanere realistici, ancorati alla propria positività.