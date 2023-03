The Voice Kids, chi è la vincitrice Melissa Agliottone e le altre esibizioni della serata

In questa prima edizione di The Voice Kids che si è conclusa sabato 11 marzo abbiamo visto brillare la stella di Melissa Agliottone. La cantante che è risultata la vincitrice del talent, è davvero giovanissima. Classe 2011, Melissa ha stupito tutti, nel corso della serata, portando una sua personalissima interpretazione di “Shallow”, brano tratto dal musical “A Star Is Born”, con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga.

The Voice Kids, i finalisti della serata

Prima di presentarvi nel dettaglio chi è la vincitrice Melissa Agliottone, vediamo chi sono stati i protagonisti di questa prima finale di The Voice Kids:

Team Loredana Bertè:

Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento)

(7 anni, da Castrofilippo, Agrigento) Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano)

(12 anni, da Corbetta, Milano) Melissa Agliottone (12 anni, da Sant’Elpidio al Mare, Fermo)

Team Gigi D’Alessio:

Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta)

(14 anni, da Montedoro, Caltanissetta) Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia)

(12 anni, da Coccaglio, Brescia) Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa)

Team Clementino:

Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo)

(12 anni, da Ciserano, Bergamo) Rosario Caci (9 anni, da Gela)

(9 anni, da Gela) Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano)

Team Ricchi e Poveri:

Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova)

(11 anni, da Loreggia, Padova) Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi)

(13 anni, da Oria, Brindisi) Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta)

Nel corso della serata abbiamo visto in qualità di ospiti due cantanti che, grazie a Sanremo, stanno riscuotendo un grande successo tra il pubblico: si tratta di Mr. Rain che con “Supereroi” è arrivato terzo e LDA, anche lui ascoltassimo grazie al singolo “Se poi domani”.

The Voice Kids, chi è la vincitrice Melissa Agliottone

Melissa Agliottone è nata a Civitanova Marche nel 2011 e ad oggi vive a Sant’Elpidio a Mare. Per la dodicenne che sogna un giorno di approdare al Festival di Sanremo, la musica è stata da sempre una parte fondamentale della sua vita, tanto che la riuscirà a guarire dagli attacchi di panico dei quali ha sofferto quando era ancora molto piccola. Studia presso la scuola di canto Roberta Faccani. In precedenza, ha preso parte ad un altro talent, intitolato The Coach. A The Voice Kids, la giovane ha scelto di gareggiare nel team di Loredana Bertè dopo aver stupito con la splendida “Fallin”, cantata originariamente da Alicia Keys.

Ecco il video della proclamazione.