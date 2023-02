The Voice Senior, arriva Aida Cooper. Stupore di Loredana Bertè: "Sei licenziata!"

Nella puntata di The Voice Senior del 3 febbraio è arrivata la corista Aida Cooper. Impossibile non notare la reazione di Loredana Bertè.

Nella puntata di The Voice Senior, andata in onda il 3 febbraio è successo qualcosa di inaspettato.

Durante le blind audition ha varcato le porte dello studio una corista molto nota nel panorama musicale italiano. Si tratta Aida Cooper. L’artista è un’amica di lunga data di Loredana Bertè oltre ad aver collaborato con lei per lungo tempo. Immediata la risposta di quest’ultima.

The Voice Senior Aida Cooper una dei concorrenti. La reazione di Loredana Bertè

Loredana Bertè, pur non sapendo che Aida Cooper si sarebbe iscritta a The Voice Senior, non ci ha messo molto ad accorgersi chi aveva davanti e ha premuto quasi subito il bottone che le ha permesso di girarsi.

Aida Cooper, dal canto suo, non ha avuto dubbi sul fatto che l’amica la potesse riconoscere: “Saranno 50 anni che conosco Loredana. Lavoro con lei dal 1979. Se non mi riconosce, la mando a fan**o in diretta!”.

Loredana Bertè: “È questo che si fa a tua sorella???”

La giudice si è avvicinata alla concorrente e le ha urlato (pur ironizzando e a tratti canzonandola ndr.): “È questo che si fa a tua sorella? Vergogna! Quando ti ho detto di iscriverti tu hai detto di no: bugiarda! Sei licenziata […] Volevo farti uno scherzo, e vedere se mi avresti riconosciuto”.

Anche per Aida è arrivato il momento di scegliere in quale squadra stare, ma in questo caso non c’è stato bisogno di fare ulteriori discussioni: a guidarla sarà Loredana.