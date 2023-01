The Voice Senior, Clara Serina dei Cavalieri del Re è alle blind audition: non si gira nessuno

La terza edizione di The Voice Senior, la cui prima puntata è andata in onda su Rai Uno venerdì 13 gennaio è stata segnata da diverse sorprese. Tra questa quella che avrà fatto sicuramente piacere agli esponenti della generazione x e y (questi ultimi i cosiddetti “millennial” ndr.) è stato l’arrivo alla blind audition di un volto notissimo legato alla loro infanzia.

Si tratta di Clara Serina, storica cantante del gruppo “I Cavalieri del Re” con il quale ha regalato sigle memorabili come Lady Oscar, Ransie la strega, Gigi la trottola, La spada di King Arthur e moltissimi altri.

The Voice Senior, Clara Serina si esibisce alla blind audition: com’è andata

Purtroppo il ritorno in televisione di Clara Serina non è andato come aspettato. L’interprete che in questa occasione si è esibita con un brano a lei caro dedicato alle sue origini brasiliane (Garota de Ipanema di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim rigorosamente in lingua madre), non è riuscita a fare presa su nessuno dei giudici, tanto che sentiamo Loredana Bertè dire “Stonata, non ha voce”, ignara di chi si sarebbe trovata di lì a poco davanti.

La sorpresa dopo l’esibizione

Gigi d’Alessio è stato tra i primi a parlare. L’artista partenopeo, poco prima che Antonella Clerici potesse spiegare chi fosse la cantante che era stata appena scartata, ha dichiarato: “Io ho sentito che non andavi a tempo, per me è fondamentale. L’intonazione può essere calante, ma il tempo è importante”.

Non appena è partita l’introduzione di Lady Oscar in studio è scoppiato un applauso e persino Clementino si è messo a cantare: un boccone dunque che i giudici faticheranno a mandare giù. Poco prima di andarsene Clara Serina ha raccontato: “Questo è stato un confronto molto grande con me. Cantare una melodia brasiliana era come ritornare ai tempi in cui suonavo la chitarra”.

Qui sotto potete recuperare il video della sua esibizione.