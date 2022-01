The voice senior, Clementino si veste da Gigi D’Alessio. La reazione del cantante

Clementino è entrato nello studio di The Voice Senior vestendo i panni di Gigi d'Alessio. Qual è stata la reazione del cantante partenopeo.

La finale di The Voice Senior non poteva iniziare in modo più allegro e brioso. Clementino che in questa edizione ha ricoperto il ruolo di uno dei giudici ha fatto il suo ingresso in studio vestendo i panni di Gigi d’Alessio.

Il cantante partenopeo si è particolarmente divertito osservando la trasformazione del suo collega. Nel frattempo è boom di reazioni sui social.

The voice senior Clementino, come ha reagito Gigi d’Alessio

Il simpatico siparietto è avvenuto poco prima che potesse iniziare la diretta della finale.

La conduttrice Antonella Clerici nell’introdurre i giudici si è rivolta verso le quattro sedie. È stato proprio allora che è successo il fatto curioso: la sedia sulla quale avrebbe dovuto sedersi Clementino era vuota. Proprio mentre si stavano chiedendo in sala dove fosse finito, il giudice ha fatto il suo ingresso trionfale. Una volta terminata la sigla iniziale, Clementino è riapparso con i suoi soliti abiti: “Ero Clementino anche prima, ho solo messo il cappello”, ha poi affermato divertito.

The voice senior Clementino, le reazioni sui social

Nel frattempo sono molti gli utenti che su Twitter hanno commentato l’entrata in scena di Clementino: “Quando un Gigi D’Alessio non basta e Clementino si inventa un gemello”, ha scritto un utente. “Clementino vestito da Gigi, sto urlando” sono le parole di un altro utente ancora.

The voice senior Clementino, chi sono i finalisti guidati dal rapper campano

I tre finalisti guidati da Clementino si sono fin da subito distinti per il grande estro con il quale ciascuno si è esibito sul palcoscenico. C’è la coloratissima e grintosa Marcella Di Pasquale e poi c’è Russell che sul palco non si limita a cantare, ma anche a ballare, il tutto riuscendo a coinvolgere i presenti in sala. Non è infine da sottovalutare Luciano Genovesi: “Sono stati bravi tutti e tre, ognuno nel suo genere. L’ultimo finalista del team Clementino per la finale… Lucià, mi dispiace, ma mi devi sopportare ancora!”, aveva annunciato il rapper in semifinale.