The Voice Senior, Gigi D’Alessio elimina Fabrizio Pausini: la reazione di Laura

Fabrizio Pausini, papà di Laura Pausini e concorrente di The Voice Senior, è stato eliminato dal programma: la spiazzante scelta di Gigi D'Alessio.

La semifinale di The Voice Senior, andata in onda nella prima serata di venerdì 14 gennaio 2022 su Rai 1, è stata ricca di colpi di scena e di eliminazioni in vista dell’imminente conclusione del talent. A colpire particolarmente il pubblico è stata la scelta di Gigi D’Alessio di eliminare Fabrizio Pausini, papà di Laura e talentuoso concorrente.

Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Fabrizio Pausini è stato eliminato da The Voice Senior ad un passo dalla finale, nella puntata del 14 gennaio 2022, il coach Gigi D’Alessio ha dovuto fare una scelta e tra il papà di Laura Pausini e la coppia composta da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, ha scelto di salvare la coppia di coniugi.

Nella serata del 14 gennaio 2022, Fabrizio Pausini si è esibito a The Voice Senior sulle note de La Bohème di Charles Aznavour, una performance che è stata magistralmente eseguita dal papà di Laura Pausini, ma che non è servita a scampargli l’eliminazione dal talent ad un passo dall’appuntamento con la finale.

Sul palco di The Voice Senior, la conduttrice Antonella Clerici, dopo la fine dell’esibizione, ha chiamato la moglie di Fabrizio Pausini, che ha detto commossa al marito:

Laura Pausini, figlia del noto concorrente di The Voice Senior, nella serata di venerdì 14 gennaio 2022, ha commentato l’eliminazione del padre dal talent attraverso un’Instagram Stories:

“Qualche mese fa mio babbo Fabrizio senza dire niente a nessuno, ha preso la macchina ed è andato a Milano a fare le audizioni di The Voice Senior.

Io sinceramente non me l’aspettavo e quando è tornato a casa sono rimasta un po’ scioccata, ma poi ho capito che questo era un suo grande desiderio per dedicare questo momento ai suoi 3 nipoti: Paola, Cecilia e Matteo.

Per me mio Babbo ha qualcosa di spaciale nella sua voce e nella sua eleganza, è da sempre la mia ispirazione e il mio maestro. Vederlo sul palco con la mia mamma nella semifinale di The Voice è stata una cosa molto particolare, di solito sono loro che guardano me e per questo… Mi sono molto emozionata.

Vi amo mamma e babbo”.