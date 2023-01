The voice Senior, Lisa Manosperti si esibisce con "Almeno tu nell'universo": l'emozione di Loredana

La prima puntata di The Voice Senior andata in onda venerdì 13 gennaio è iniziata con il botto e c’è stato fin da subito spazio per le emozioni.

Tra i concorrenti che abbiamo visto sul palco è arrivata Lisa Manosperti.

La donna che nella vita è una insegnante di canto si è cimentata nella blind audition con un brano che potremmo in qualche modo definire alquanto “rischioso”. La performer ha portato sul palco “Almeno tu nell’universo”, il brano forse più significativo di Mia Martini con la quale partecipò al festival di Sanremo del 1989 e che le permise di vincere il premio alla critica.

The voice Senior, Lisa Manosperti canta Mia Martini e Loredana Berté si commuove

In realtà Antonella Clerici aveva avvertito Lisa di non addentrarsi in questo percorso così irto di ostacoli in quanto quando si tratta di canzoni della sorella Mia, Loredana è molto esigente e “non si gira quasi mai”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Sei coraggiosa, perché gli altri coach, per rispetto verso Loredana, quando qualcuno intona dei brani di Mia Martini, non si voltano a meno che non si volti prima la Bertè”.

Loredana Bertè: “Mi hai emozionata”

Il brano interpretato dalla concorrente è riuscito comunque a scuotere le emozioni di Loredana Bertè. La coach visibilmente commossa ha dichiarato: “Mi hai emozionata, ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro”. Gigi d’Alessio si è accodato ai complimenti della collega e ha dichiarato: “Noi di solito, quando qualcuno canta Mia Martini non ci giriamo, per rispetto a Loredana.

E lei spesso non si volta: se si è girata vuol dire che sei tanta roba”.