The Voice Senior, Loredana afferra e sbatte l'agenda diverse volte

The Voice Senior: Claudio Morosi è entrato nel team di Gigi D'Alessio, ma Bertè non l'ha presa benissimo. La cantante protagonista di una simpatica gag.

Loredana Bertè si è resa protagonista di una divertentissima gag nell’ultima puntata di The Voice Senior.

Tutto è iniziato con il debutto (col botto) di Claudio Morosi ((60 anni). L’artista ha proposto nel corso della sua performance “Senza una donna” di Zucchero Fornaciari. Un’esibizione magistrale, tanto da ottenere una vera e propria standing ovation. Alla fine, Gigi D’Alessio è riuscito ad accaparrarsi Claudio, con grande delusione per Loredana. La rocker, a quel punto, come simbolo di “protesta”, ha preso in mano la sua agenda e l’ha sbattuta diverse volte.

Il video in cui la Berté fa tale gesto è divenuto immediatamente virale sui social!

The Voice Senior: chi è Claudio Morosi

L’esibizione di Claudio Morosi a The Voice Senior è piaciuta a tutti. Come informa Gossipetv.com l’artista è nato in Svizzera una sessantina di anni fa; oggi vive a Fano, in provincia di Pesaro. Il 60enne, di professione operatore sanitaroio, è diplomato in “Organo, composizione organistica, e canto gregoriano”.

Performance a 5 stelle

Una performance magistrale quella di Claudio a The Voice Senior. Il primo a voltarsi è stato Gigi D’Alessio dopo soli cinque secondi. A seguirlo dubito dopo è stata Loredana Bertè e per ultimi i Ricchi e Poveri. A vincere la contesa sul bravissimo artista alla fine è stato proprio Gigi!