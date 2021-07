The Voice Senior, Orietta Berti scelta come nuovo coach

Grande soddisfazione per Orietta Berti che è stata scelta come nuovo coach a The Voice Senior. Il brano "Mille" è in cima alle classifiche.

Il 2021 sta portando bene a Orietta Berti che grazie alla partecipazione dell’ultima edizione di Sanremo sta vivendo una seconda giovinezza. La sua simpatia, unita ad un look vivace e ad una voce che fa ancora scuola, è riuscita a conquistare il pubblico più giovane.

Merito del brano “Quando ti sei innamorato” che l’ha resa la vera vincitrice morale della kermesse canora. Il grande successo è però arrivato con “Mille” cantato con due “nuove leve” come Fedez e Achille Lauro. La scelta di Mille si è rivelata vincente e nonostante l’abbinamento con due artisti, il cui stile è diametralmente opposto, la classifica l’ha premiata in cima alle classifiche. Ora ad attendere Orieta Berti ci sarà una nuova sfida: la cantante è stata chiamata da Antonella Clerici per diventare il nuovo coach di The Voice Senior.

L’indiscrezione è stata data dalla testata tvblog.

The voice Orietta Berti, prenderà il posto di Albano e Jasmine Carrisi

Stando a quanto riportano prime indiscrezioni, Orietta Berti prenderà il posto di Albano Carrisi e della figlia Jasmine. Ad accompagnare l’Orietta nazionale troviamo artisti d’eccezione come Loredana Berté, Gigi d’Alessio e Clementino. Stando a quanto scrive tvblog la cantante avrebbe potuto prendere il posto di Vincenzo Salemme a “Tale e quale show”.

Ci si chiede ora se la Berti con la sua simpatia riuscirà a portare un po’ di quella allegria per la quale si è fatta amare dal grande pubblico.

The voice Orietta Berti, un personaggio che ha saputo inventarsi

Nonostante l’exploit avuto in questi ultimi mesi grazie a Sanremo, negli ultimi anni è diventata ospite fissa di Fabio Fazio nella tramissione “Che tempo che fa”, mentre in anni meno recenti, il pubblico la ricorderà come ospite di Domenica In sotto la conduzione di Mara Venier.

Una cantante dunque che con il tempo ha avuto il coraggio di cambiare rimanendo al contempo sempre sé stessa.

The voice Orietta Berti, il singolo “Mille” è in cima alle classifiche

Intanto il singolo “Mille”, cantato con Fedez e Achille Lauro è balzato in cima alle classifiche, tanto che è riuscita a raggiungere ancora una volta il primo posto, che ha permesso però di certificarsi disco di Platino raggiungendo oltre 6 milioni di ascolti online.