The Voice Senior, rivelazione sul programma: "È scoppiata in un pianto"

Anche questa terza edizione di The Voice Senior si è rivelata un successo in termini di ascolti. Il format e il team è apparso davvero “oliato” tanto che abbiamo visto la stessa squadra a The Voice Kids, format collaterale dedicato ai più giovanissimi.

Eppure sul programma targato Rai 1 condotto da Antonella Clerici sono emersi alcuni retroscena e a raccontarli è stato Maurizio Coruzzi nella rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette“, pubblicata su DiPiù Tv.

The Voice Senior, le rivelazioni sulla trasmissione

In particolare Maurizio Coruzzi ha ripercorso una delle esibizioni simbolo di questa stagione, vale a dire quella di Lisa Manosperti che ha portato una sua interpretazione personale di “Almeno tu nell’universo”. Coruzzi ha osservato che Loredana Bertè era apparsa davvero commossa: “La Bertè sembrava severa e rude, eppure in quella puntata si è sciolta in un pianto irrefrenabile”.

“Con Antonella la televisione in tv funziona”

Non ultimo Coruzzi ha riservato parole davvero lusinghiere ad Antonella Clerici: “Calma e pacata, la Clerici sa come mettere a suo agio chi racconta una vita che non è stata sempre facile, la vita di concorrenti che hanno dovuto mettere da parte la loro grande passione per la musica e fare altro per poter continuare a vivere dignitosamente”.

Considera Gigi D’Alessio “protagonista, ogni volta, di valutazioni puntuali e correttissime”, mentre i Ricchi e Poveri “forniscono quel filo di tenerezza in più, con Angela, e tanta competenza, con Angelo”, Clementino? “Pazzariello”.