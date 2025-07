'The Walking Dead: Daryl Dixon', il trailer della terza stagione

Milano, 31 lug. (askanews) -Dal San Diego Comic-Con arriva il trailer della terza stagione di “The Walking Dead: Daryl Dixon” dove sono stati presentati i nuovi episodi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 settembre.

La terza stagione di “The Walking Dead: Daryl Dixon” segue Carol, Melissa McBride, e Daryl, Norman Reedus, mentre continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano.

Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre di più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti.

Durante il panel al San Diego Comic-Con, il cast e i produttori esecutivi di The Walking Dead: Daryl Dixon hanno anche annunciato che la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese avranno inizio questo mese in Spagna.

L’ultima stagione, composta da otto episodi e con protagonisti sempre (“Daryl Dixon”) e Melissa McBride (“Carol Peletier”) sarà girata a Madrid e dintorni, in location che includono Bilbao, Galizia, Andalusia, la regione di Segovia, Toledo e la Comunità di Madrid.