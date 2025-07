The Zen Circus, fuori "Miao", il nuovo singolo (e video)

Roma, 17 lug. (askanews) – The Zen Circus annunciano l’uscita di “Miao”, il nuovo singolo e video disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 17 luglio. Questo secondo estratto, che segue “È solo un momento”, brano uscito a sorpresa il 20 maggio scorso, anticipa “Il Male”, il nuovo attesissimo album della band, già in preorder, la cui pubblicazione è prevista il prossimo 26 settembre per Carosello Records.

“Miao è una lettera, anzi, un vero e proprio carteggio iniziato nel 2016; la prosecuzione del tema lanciato da ‘Ilenia’. Come in quel brano, Appino e M.d.m. si chiedono vicendevolmente come stanno, dopo un lungo periodo di lontananza e contemporaneamente descrivono lo stato delle cose attuale, sia nella loro sfera privata che nel mondo che li circonda”, spiega la band:

“Tutto intorno a questo, gatti, tanti gatti. Alcuni di razza, serenamente spaparanzati a guardare il mondo dal loro divano. Altri randagi, costretti a vivere alla giornata nel mezzo di quello che gli altri vedono dal loro ‘oblò'”, aggiunge il gruppo.

“Il Male” arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro ed è stato annunciato con un’originale televendita apparsa sui social: un’esilarante pillola video che, oltre a comunicare nel loro stile inconfondibile l’arrivo del nuovo disco, invita a chiamare il numero (+39) 02 401 365 89 che sarà veicolo di sorprese e anticipazioni da oggi sino all’uscita dell’album.

Una carriera lunghissima, quella di The Zen Circus: 12 album pubblicati, con gli ultimi sei entrati nella Top Ten delle classifiche ufficiali di vendita, e un’infinità di concerti davanti a migliaia di cuori palpitanti; 25 anni di arte e musica suggellati da una partecipazione in gara a Sanremo nel 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, che ha conquistato le classifiche letterarie stilate dai maggiori quotidiani nazionali.

Il ritorno della band porta con sé due importanti novità: il tour, con dieci date annunciate da fine novembre, organizzate da Locusta e già in prevendita, e l’ottava edizione di Villa Inferno, il raduno storico degli Zen al Vidia Club di Cesena, in programma per il 26 settembre. Per partecipare a quest’ultimo, sarà necessario acquistare la musicassetta “Il Male – Villa Inferno Edition” (una per persona, solo online e nominale), che potrà essere ritirata direttamente al Vidia Club il 26 settembre, mostrando la conferma d’ordine.

Crediti del brano: testo e musica The Zen Circus ((Andrea Appino, Gian Paolo Cuccuru, Massimiliano Schiavelli);

Etichetta: Carosello Records.

Crediti del video: Regia e Montaggio Davide Barbafiera; Luci Mattia Bagnoli; assistenti Federico Cini, Chiara Pellegrini.

Girato al Teatro Sant’Andrea di Pisa. Una produzione Carosello e Locusta.