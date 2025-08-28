The Zen Circus, fuori nuovo singolo e video "Un milione di anni"

Roma, 28 ago. (askanews) – “Un milione di anni” è il nuovo singolo e video di the Zen Circus, fuori giovedì 28 agosto su tutte le piattaforme digitali e terzo estratto da “Il Male”, prossimo attesissimo album, già in preorder, in uscita in formato digitale il 25 settembre e formato fisico il 26 settembre, per Carosello Records.

Una ballad rock che esprime l’essenza del linguaggio musicale del Circo Zen, attraversata da una profondità emotiva che cresce nel dialogo tra chitarra e voce fino a esplodere in un’intensità corale che rimanda alla tradizione dei grandi songwriter.

“Cosa potrebbero capire di noi gli archeologi di un futuro lontanissimo, scavando fino a trovare i nostri resti? Fra un milione di anni l’essere umano proverà ancora dolore? Esisteremo ancora? Sarà finita l’epoca manicheista del Bene contro il Male? Di queste e tante altre cose parla questa canzone. E del fatto che comunque andrà, magari non su questo pianeta, ma la vita ci sarà ancora, e sarà bellissima. Di questo siamo certi”, commentano The Zen Circus.

La band ha costruito un percorso in continua crescita, diventando un punto di riferimento del rock italiano con oltre venticinque anni di carriera, migliaia di concerti, un nutrito pubblico transgenerazionale, dodici album alle spalle, di cui gli ultimi sei entrati nella Top Ten delle classifiche ufficiali di vendita, la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico edito da Mondadori.

Intanto l’ottava edizione dello storico raduno degli Zen, “Villa Inferno”, in programma il 26 settembre al Vidia Club di Cesena, è andato già sold out e, vista la grande richiesta, è stata aggiunta una seconda data il 27 settembre. Per entrambi gli eventi l’ingresso sarà riservato esclusivamente a chi avrà acquistato online la musicassetta “Il Male – Villa Inferno Edition”, diversa per ciascuna giornata e non interscambiabile, da ritirare al Vidia Club presentando la conferma d’ordine.

La seconda riguarda il tour, organizzato da Locusta, che a pochi giorni dall’annuncio ha registrato il tutto-esaurito in prevendita nelle date di Padova e Bologna,

E a breve parte il tour, organizzato da Locusta, che a pochi giorni dall’annuncio ha registrato il tutto-esaurito in prevendita nelle date di Padova e Bologna, ora raddoppiate.

Al via il 28 e 29 novembre Padova (Hall), il 3 dicembre Milano (Alcatraz) e 4 dicembre Torino (Ogr Torino), il 5 dicembre Firenze (Teatro Cartiere Carrara), l’11 dicembre Roma (Atlantico); 12 e 13 dicembre Bologna (Estragon), il 26 dicembre Eremo a Molfetta (BA), il 27 dicembre al Mamamia a Senigallia (AN), il 28 dicembre al Duel a Napoli e il 29 dicembre allo Urban a Perugia.