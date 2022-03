TheOneMilano: il salone dedica l’undicesima edizione allo slow fashion

TheOneMilano ha voluto evidenziare la forza e la bellezza dell’artigianato italiano della moda che, da una generazione all’altra, porta avanti una storia fatta di creatività, di abilità e di saggezza.

TheOneMilano, il salone-evento dell’Haute-a-Porter in programma a Fiera Milano Rho, ha scelto come tema portante per l’edizione 2022 lo Slow Fashion, esaltando il valore, inteso anche come passione e competenza, del Made in Italy di alta qualità.

Con questa scelta, TheOneMilano ha voluto evidenziare la forza e la bellezza dell’artigianato italiano della moda che, da una generazione all’altra, porta avanti una storia fatta di creatività, di abilità e di saggezza.

Non a caso, capi di abbigliamento e accessori ideati e realizzati dagli artigiani italiani sono noti e apprezzati in tutto il mondo, e racchiudono in sé una lunga tradizione di lavoro, di amore e di amore per il lavoro.

Le aziende che ancora oggi rendono l’Italia il simbolo del valore artigiano sono piccole, innovative ma al contempo legate ad arti e mestieri di antiche origini e a competenze che coniugano la manualità dell’artigiano all’estro creativo dell’artista.

Dare valore alla tradizione artigiana della moda Made in Italy

Il desiderio del salone TheOneMilano è proprio quello di mettere in risalto le unicità dello Slow Fashion attraverso il lavoro degli artigiani che hanno fatto la storia dell’alta moda Made in Italy: dal sarto alla modista, dall’orafo ala la ricamatrice, passando per la tessitrice e il calzolaio.

I protagonisti di queste arti che, nel corso del tempo, hanno rafforzato il gusto italiano per l’eleganza, saranno presenti durante l’evento fieristico con gli attrezzi da lavoro, pronti a raccontare le loro mansioni in una dimensione più contemporanea, dove l’attenzione e focalizzata sulla sostenibilità e sulla riduzione degli sprechi e dei costi.

Il messaggio che l’evento TheOneMilano intende trasmettere è l’invito ad una maggiore consapevolezza dei propri acquisti, sia in termini di qualità, sia per evitare il rischio di una produzione eccessiva e, di conseguenza, di consumismo e inquinamento.

I protagonisti di TheOneMilano e dello Slow Fashion: gli artigiani della moda

Quando si parla di Slow Fashion non si può fare a meno di pensare a tutti quegli artigiani che hanno contribuito a rendere unico e inimitabile il mondo della moda italiana. Uomini e donne che hanno realmente tracciato un’epoca attraverso il loro lavoro, fatto di competenze tecniche, ma anche di pazienza, di cultura e di gusto estetico.

Primo tra tutti il sarto, un artigiano capace non solo di tagliare e cucire, ma anche di eseguire riparazioni, modifiche e progetti complessi. Basti pensare alla creazione sartoriale di un abito completo da uomo su misura, un’opera di cui Paolo Lambertucci offrirà una dimostrazione al pubblico presente in fiera.

Tra le diverse figure simboliche dell’artigianato italiano, spiccano il pellettiere e il calzolaio, creatori di veri e propri gioielli dell’alta moda: due tipiche attività artigianali che hanno raggiunto elevatissimi livelli di precisione e qualità. A rappresentare l’antica tradizione calzaturiera artigianale marchigiana sarà Marcello Chiappini, che porta avanti la professione di famiglia, mentre il brand Constancia Bags proporrà una dimostrazione tecnica dell’attività di pelletteria.

Anche le attività artigianali per un certo tempo dimenticate, come quella della tessitrice a telaio o dello stampatore di tessuto, sono state riprese di recente con un’attenzione particolare per la sostenibilità e la precisione. In fiera, sarà possibile vedere come nascono i preziosi tessuti di Giorgio Grati, realizzati con filati di recupero, e assistere alla creazione dal vivo dei foulard di Dezen Dezen, pezzi unici o in edizione limitata serigrafati e decorati a mano.

Quella del pellicciaio era invece una delle 7 arti maggiori del 1300 a Firenze, accanto a speziali, notai e medici. I visitatori di TheOneMilano potranno scoprire la storia di questa antica tradizione artigianale, con un riguardo particolare sul lavoro della rimessa a modello.

La prima professione tutta femminile, riconosciuta verso la fine del Settecento, è stata quella della modista, una figura simbolica anche sotto l’aspetto culturale, poiché ha segnato l’inizio dell’emancipazione femminile. TheOneMilano riscopre il fascino dei cappelli artigianali con un focus particolare sui modelli realizzati in feltro e in tela, nel corso di un evento curato dall’artigiana modista Stefania Belfiore.

Quando si parla di Haute-a-Porter si parla anche di accessori preziosi e di chi li sa realizzare: è il caso dell’occhialaio, l’artigiano capace di creare un occhiale studiato per esaltare i lineamenti del viso, un lavoro in cui la pratica manuale si fonde alla capacità di comprendere e interpretare i desideri degli altri. Paolo Seminara realizzerà per il pubblico di TheOneMilano alcuni modelli di occhiali in edizione unica.

Un’altra arte che contraddistingue la creatività italiana è quella del cammeo, ovvero della capacità di incidere una pietra o una conchiglia per estrarne un ritratto o una figura: un lavoro di estrema precisione e di immenso valore. A raccontare il cammeo in fiera sarà Dionigi Castagnoli, creatore di gioielli magnifici e perfetti.

A Fiera Milano Rho, TheOneMilano è pronto per accogliere il pubblico e per accompagnarlo attraverso un magnifico viaggio nel mondo del prêt-à-porter femminile di alto livello e degli artigiani che hanno dato vita ai prodotti simbolo dell’Italia. L’evento si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2022.