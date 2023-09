Theresia Fischer, modella e influencer tedesca, è pentita di essersi sottoposta all’intervento per allungare le gambe di ben 14 centimetri. Soltanto a distanza di un anno, ha raccontato ai fan il motivo per cui l’ha fatto.

Theresia Fischer pentita dell’intervento per allungare le gambe

Intervistata da Mdrjump.de, Theresia Fischer ha parlato dell’intervento a cui si è sottoposta per allungare le gambe di 14 centimetri. La modella e influencer tedesca, classe 1992, ha deciso di operarsi su richiesta dell’ex marito Thomas Behrend, lasciato 6 mesi dopo aver raggiunto l’altezza che lui desiderava. Ha ammesso:

“Mi vergogno perché ho acconsentito ad un’operazione che non avrei dovuto fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theresia (@theresiafischer)

Il racconto di Theresia Fischer

Theresia Fischer ha raccontato di aver speso più di 128 mila sterline, circa 150 mila euro, per allungarsi le gambe. Si è sottoposta a due interventi a distanza di qualche tempo l’uno dall’altro. Il ciclo è finito nel luglio del 2022 e, a distanza di un anno, si dice assolutamente pentita. Ha rivelato che l’ex marito le diceva: “Sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi“. Così ha esaudito i suoi desideri. Theresia ha raccontato:

“Sono sempre stata felice del mio corpo, ma quando lui me lo chiese dissi subito di sì. Mi diceva ‘Senza di me non puoi fare nulla’. Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui”.

Una relazione tossica, che l’ha portata ad accettare l’intervento per allungare le gambe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theresia (@theresiafischer)

Quanto è alta oggi?

Prima dell’intervento per allungare le gambe, Theresia era alta 170 centimetri, mentre oggi è 184 centimetri. La relazione con l’ex marito, definito un “narcisista“, si è conclusa 6 mesi dopo l’operazione. Oggi è felicemente fidanzata con un uomo più grande di lei di ben 25 anni, ma se potesse tornare indietro non accetterebbe mai di finire sotto i ferri. La Fischer, raggiunta da BILD, ha raccontato come si esegue l’intervento:

“Durante la prima operazione la tibia viene rotta e i muscoli del polpaccio vengono divisi, poi viene inserita un’asta telescopica. Poiché non ero più una ragazzina, sono stata in grado di lasciare la clinica dopo una settimana. (…) Si può allungare la parte inferiore delle gambe in autonomia mantenendo fermo il ginocchio con una mano e ruotando il piede verso l’interno più e più volte, finché non scatta. Dieci scatti al giorno per ogni lato aggiungono 0,5 millimetri in più”.