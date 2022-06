Thilo Kehrer del PSG inaugura un centro giovanile in Burundi

Roma, 24 giu. (askanews) – Il difensore del PSG Thilo Kehrer è volato in Burundi, paese natio di sua madre, dove ha inaugurato un nuovo centro giovanile. Accolto come una star ha indossato gli scarpini ed è sceso in campo per una partita amichevole.

“Ora che sono un calciatore di una delle più grandi squadre del mondo – ha detto il 25enne tedesco – ho l’opportunità di trasmettere le cose che ho imparato alle nuove generazioni”.

Il centro, ha spiegato, si concentrerà sulla cultura e sullo sport, sulle idee e sulle opportunità per i giovani, per aiutarli a svilupparsi in diverse aree, condividendo valori importanti nella vita.