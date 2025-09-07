This Is Me: un nuovo format per celebrare la televisione

Mediaset non ha mai brillato per innovazione, eppure il progetto This Is Me sembra voler rompere con il passato. Dopo il successo della scorsa edizione, dedicata ai protagonisti di Amici, quest’anno il format si evolverà in un tributo più ampio ai grandi della televisione, della musica e dello sport. Questo cambiamento non è solo una mossa strategica per evitare il déjà-vu, ma un tentativo di attrarre un pubblico sempre più critico e desideroso di novità.

Un cambiamento necessario

La decisione di ristrutturare This Is Me è stata dettata dalla necessità di diversificare i contenuti. La scorsa edizione, pur avendo riscosso un buon successo di ascolti – con picchi di oltre 3 milioni di telespettatori e uno share intorno al 22% – si è scontrata con il rischio di stancare il pubblico. Mediaset, già alle prese con un panorama televisivo in continua evoluzione e una concorrenza agguerrita, ha scelto di non ripetere la formula. Quest’anno, la regina del programma, Silvia Toffanin, guiderà tre serate evento dedicate a figure iconiche come Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Alessandro Del Piero.

Il primo episodio, dedicato a Cuccarini, promette di essere una celebrazione dei suoi 40 anni di carriera, un traguardo significativo che merita di essere festeggiato in grande stile. Tuttavia, il vero interrogativo è se questo nuovo format riuscirà a mantenere l’attenzione del pubblico e, soprattutto, a superare il fascino che Amici ha esercitato per così tanto tempo.

Statistiche che parlano chiaro

Le cifre parlano chiaro: la prima puntata della scorsa edizione ha totalizzato ben 3.213.000 telespettatori, dimostrando che c’è un forte interesse per i volti noti del programma. Eppure, non si può ignorare il fatto che il trend di ascolti in tv è in declino. Mediaset ha bisogno di rinnovarsi e di attrarre un pubblico giovane, che fatica a identificarsi con le storie di ex concorrenti di talent show. Con la nuova direzione, l’obiettivo è ampliare il target, coinvolgendo anche chi ha vissuto la televisione in epoche diverse, con un mix di nostalgia e novità.

La sfida è ardua: per ogni grande successo, ci sono programmi che falliscono. Prendendo ad esempio il confronto tra La Ruota della Fortuna e Striscia la Notizia: mentre il primo ha visto ascolti in calo, il secondo continua a mantenere una certa stabilità. È chiaro che la competizione è spietata e che ogni mossa deve essere calcolata. Ma in un mondo dove i social media dettano legge, un programma tradizionale deve adattarsi per conquistare il pubblico. È qui che la creatività e l’innovazione devono entrare in gioco.

Conclusioni provocatorie

La televisione italiana ha bisogno di una scossa. Mentre This Is Me si evolve, è fondamentale per Mediaset non solo adattarsi ai tempi, ma anche sorprendere e coinvolgere. La nuova edizione potrebbe rappresentare una grande opportunità per risvegliare l’interesse verso la programmazione di prima serata. Tuttavia, se non si riuscirà a mantenere alta l’attenzione, ci si potrebbe trovare di fronte al declino di un format che, per quanto innovativo, potrebbe rivelarsi solo un fuoco di paglia.

In conclusione, è opportuno riflettere sulla direzione presa dalla televisione italiana. Si è pronti a dare una chance a questo nuovo This Is Me? O ci si limiterà a rimpiangere i bei tempi andati, senza mai osare guardare avanti? La scelta è nelle mani del pubblico, e il pensiero critico è l’unica via per evitare di rimanere intrappolati nel passato.