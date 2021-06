This Unique, startup per assorbenti plastic free e compostabili

Milano, 15 giu. (askanews) – Digitalizzare l’acquisto degli assorbenti, garantendo scorte mensili o trimestrali di prodotti plastic free e compostabili. La sostenibilità applicata al ciclo mestruale, un’idea di This Unique: la startup ha appena concluso il percorso di accelerazione di LVenture Group ed è pronta per un round da 500mila euro.

Lisa Iannello, co-founder di This Unique. “This Unique semplifica l’acquisto degli assorbenti digitalizzandone l’acquisto. Arrivano direttamente a casa o a lavoro, senza doversi recare al supermercato.

This Unique nasce da una problematica di sostenibilità che noi decliniamo in ambientale e sociale: ambientale per un prodotto plastic free e compostabile; mentre sociale sdradicando temi che

prima venivano considerati delicati e normalizzando il dialogo”.

Early adopter della startup sono le giovani donne tra i 25 e i 35 anni che vogliono coniugare l’esperienza digitalizzata al consumo consapevole. Il ceo e co-founder di This Unique, Vincenzo Mansi.

“Dopo i primi tre mesi di vendite post programma di accelerazione abbiamo raggiunto 2mila clienti e oltre 500 abbonamenti attivi in soli tre mesi. Il nostro round è da 500mila euro, avendo costi di prodotto

ingenti risponderemo all’esigenza per innalzare il percepito del brand e alle esigenze lato marketing di costruire un brand che sia percepito come la vera innovazione di prodotto e sostenibilità”.

Obiettivo anche sbarcare all’estero, puntando su mercati simili a quello italiano per consumi e tipologie di clienti, come Spagna e Portogallo.