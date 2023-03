"Ti è andata meglio": Alena Seredova replica alla frecciatina su Buffon

Alena Seredova ha replicato via social a una frecciatina relativa alla sua rottura da Gigi Buffon, oggi legato a Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: la frecciatina su Buffon

L’unione tra Alena Seredova e Gigi Buffon e naufragata quando lei ha scoperto che lui la avesse tradita con Ilaria D’Amico. Oggi la Seredova ha ritrovato la felicità accanto a Alessandro Nasi, il padre di sua figlia Vivianne con cui convolerà a nozze a giugno. Sui social, durante una chiacchierata con i suoi fan, la showgirl ha risposto a chi ha insinuato che le cose le fossero andate molto meglio dopo l’addio a Buffon e che lei fosse rifiorita. “Ti è andata meglio”, le ha scritto qualcuno e la showgirl, senza perdere la sua ben nota diplomazia ha risposto: “Penso che è andata meglio a tutti quanti. Se adesso siamo tutti contenti vuol dire che è meglio così, no?”.

Nonostante la sofferenza provata per il divorzio dal suo ex marito, Alena Seredova ha fatto di tutto per avere con lui un rapporto equilibrato per il bene dei suoi figli. La showgirl non ha mai parlato male di Buffon ma ha anche precisato di non volere con lui alcuna famiglia allargata. Molto presto la showgirl convolerà a nozze con Alessandro Nasi, con cui sembra aver trovato la vera felicità.