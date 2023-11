I genitori di una ragazza ancora minorenne di Aosta hanno denunciato il suo ex fidanzato 18enne accusandolo di averla picchiata e minacciata. “Ti faccio fare la fine di quella là” – avrebbe detto il ragazzo alla studentessa, facendo riferimento al caso di Giulia Cecchettin.

Da giorni non si parla quasi di altro: il caso di Giulia Cecchettin ha scosso tutta Italia causando forti reazioni da parte dell’opinione pubblica e accendendo i riflettori come mai prima di ora sui problemi radicati nella cultura di questo Paese. Un ragazzo di Aosta, però, avrebbe terribilmente preso spunto dall’omicidio per spaventare la sua ex fidanzata, una studentessa ancora minorenne. La storia fra i due era finita proprio a causa del comportamento violento del ragazzo che, negli scorsi giorni, si sarebbe rivolto alla studentessa pronunciando anche una frase che fa rabbrividire.

“Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: l’arresto

“Ti faccio fare la fine di quella là” – avrebbe tuonato il 18enne verso la ragazza, facendo un riferimento per nulla velato al caso di cronaca di Giulia Cecchettin. I genitori della studentessa hanno denunciato il ragazzo per il quale è ora scaturita la misura cautelare di custodia in carcere. I carabinieri hanno già trasportato il neo maggiorenne a Brissogne.