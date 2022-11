'Ti Presento Io', Riccardo Zianna da Spaghetti Unplugged all'Hard Rock Cafe

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Stasera sarà alla conduzione dell'evento Sing For Your Supper all’Hard Rock Cafe di Roma. Ma c'è chi lo conosce come volto della rassegna 'Spaghetti Unplugged', che ha lanciato molte delle nuove leve della scena musicale, o come voce di Radio Sonica.

Per altri è invece l'inventore del format 'Ti presento io', con cui si propone come 'freelance' della conduzione di eventi live. A 29 anni, Riccardo Zianna è un dei volti emergenti della conduzione 3.0, che spazia dagli eventi live alla radiofonia, al web.

Spigliatezza, proprietà di linguaggio, ironia e parlantina da vendere, Riccardo scalda la voce per l'impegno di questa sera all'hard Rock Cafe, dove guiderà il simpatico format Sing For Your Supper: una selezione di ospiti che si registrano inviando un’email con la richiesta, potranno cantare una canzone a scelta tra una selezione durante la serata insieme alla band Infinity Rock Band e si aggiudicheranno un Legendary Burger in omaggio.

Ma la storia da giornalista presentatore di Riccardo inizia molto tempo fa: dopo il liceo classico allo storico Giulio Cesare e la laurea con 110 allo Ied in ‘Media Design’, Zianna inizia a lavorare nel 2012 presso la testata online ”IlNumeroZero”, realizzando articoli quotidiani, interviste (anche video) ed una sua inchiesta sul bagarinaggio romano, durante gli Internazionali di Tennis, viene rilanciata da diversi portali di informazione, tra cui il sito de La Repubblica.

Nel 2015, a 21 anni, Riccardo Zianna fonda, dopo l’iscrizione all’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, la testata giornalistica “FacceCaso”, un webzine interamente dedicato ai giovani, al mondo della scuola e dell’università.

Tra il 2018 e il 2020, l’attività di ‘FacceCaso’ si allarga diventando un format radiofonico in onda sulle frequenze streaming di Radio Kaos Italy e Riccardo Zianna progetta e realizza in qualità di docente, con il suo webzine, corsi di Alternanza Scuola-Lavoro su tematiche legate alla scrittura giornalistica, alla gestione della piattaforma web “WordPress” e facendo realizzare anche agli studenti un mini-format radiofonico originale.

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro viene realizzato in 10 scuole di Roma includendo anche studenti con disabilità. Parallelamente Zianna progetta e realizza in qualità di docente tirocini universitari presso le Università Luiss ‘Guido Carli’ e La Sapienza di Roma focalizzati sulla scrittura giornalistica e sulla gestione della piattaforma web “WordPress”.

Nel 2015 Riccardo Zianna inizia la sua collaborazione con l’etichetta discografica Honiro Label assumendo l’incarico di capo ufficio stampa. Con Honiro Label (etichetta di Ultimo, Briga, Mostro…), nel 2018, gestisce il portale web ed diventa responsabile della seconda divisione discografica “Honiro Ent”. Sempre nell’ambito delle attività svolte con Honiro Label, Zianna scrive e produce nell’ambito di Sanremo Giovani un breve documentario dedicato alla partecipazione del cantante Cannella all’edizione 2018.

Parallelamente, nel 2016, Riccardo Zianna inizia la sua carriera come speaker radiofonico presso l’emittente web Radio Kaos Italy per la quale realizza interviste con diversi artisti emergenti, all’epoca, del panorama musicale destinati a diventare le stelle di oggi, come Ultimo, Coez e Lazza. Nel 2019 si sposta in FM su Radio Rock (106.6 FM) e poi su Radio Sonica (90.7 FM) dove attualmente è speaker conducendo un programma quotidiano oltre a diversi speciali con dirette in esterna, come la manifestazione “Bauli in Piazza” nell’Aprile 2021.

Nel 2018 Riccardo Zianna amplia ancora le sue esperienze e inizia a condurre eventi dal vivo partendo dal format musicale “Spaghetti Unplugged” che tutt’ora presenta da 4 anni, ogni domenica, a Roma. All’esperienza nella Capitale si aggiungono le edizioni di “Spaghetti Unplugged Milano” e “Spaghetti Unplugged Bologna”. Nel Novembre del 2019 presenta l’evento che il cantautore Ultimo ha dedicato ai suoi fan, portato in scena sia a Roma che a Milano.

Nel 2020, con lo scoppiare della pandemia, realizza un proprio programma di dirette quotidiane su Instagram tramite l’account di FacceCaso a cui prendono parte esponenti del mondo dello spettacolo e della musica tra cui Sara Daniele, il bassista di Jovanotti, Saturnino, e gli Zero Assoluto, facendo registrare una media di 500 spettatori a diretta al giorno.

Nel gennaio 2021 Riccardo Zianna lancia la sua serie di conduzioni di eventi dal vivo con “Ti Presento Io” e raggiunge location in tutta Italia presentando oltre 100 manifestazioni in meno di due anni. Tra queste, le finali itineranti del progetto LazioSound della Regione Lazio, il suo format di interviste dal vivo “Moodboard” nel Teatro Eduardo de Filippo di Officina Pasolini e il suo format di musica dal vivo “Radio Sonica Live Show” all’interno dell’Hard Rock Cafe Rome (con cui ha realizzato anche la presentazione del lancio dello special burger di Lionel Messi).

Dal 9 all’11 Settembre 2022 è stato MC ufficiale del “Monza 100 Live Show” in occasione dei 100 anni dell’Autodromo Nazionale Monza celebrati nel corso del Gran Premio di F1. Per l'occasione, sul palco con Riccardo Zianna sono saliti personaggi del calibro di Timmy Trumphet (dj n.9 al mondo), Mara Sattei (popstar italiana) e Andrea Obiso (primo violino e concert-master nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia).