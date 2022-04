Ti spedisco in convento 2: Nanda si spoglia davanti a una suora

Ti spedisco in convento 2, Nanda ha provocato Suor Carolina: "Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice".

Nanda Alfi Giovanna, giovane influencer di Instagram, TikTok e Only Fans è una delle protagoniste della seconda stagione di Ti spedisco in convento. La ragazza ha provocato suor Carolina in maniera piccante spogliandosi dinanzi alla religiosa. Toltasi i vestiti, un’irrequieta Nanda ha dichiarato di stare bene con se stessa quando è nuda.

Con il suo gesto, la ragazza ha leso il regolamento delle suore riguardo il fatto di tenere un abbigliamento consono, adatto a un luogo casto come il convento. Mentre si spogliava dinanzi alla povera suor Carolina ha dichiarato: “Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così. Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Mi sento bene quando sto nuda, ringrazia che non mi tolgo anche gli slip, se continui così ti mostro le t***e”.

Ti spedisco in convento 2: Nanda nervosa, si spoglia

Nanda Alfi Giovanna ha avuto una crisi di nervi. La ragazza, visibilmente agitata, si è presentata a cena indossando solo reggiseno e mutande. Un gesto che ha scandalizzato suor Carolina, che in un primo momento ha cercato di far rinsavire Nanda, ma inutilmente. Alla fine l’influencer è stata relegata nella sua stanza dove ha mangiato da sola.

Nanda ha deciso di abbandonare il reality

Riflettendoci su, alla fine Nanda Alfi Giovanna ha deciso di abbandonare il reality show salutando le altre partecipanti, ma non la suora.

Nanda ha purtroppo diversi problemi in famiglia, tra cui un rapporto difficile con suo padre.