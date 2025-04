Roma, 3 apr. (askanews) – Ha preso il via TIC Festival: arte, AI, sport, podcast e creator, in programma a Terni fino al 6 aprile. Programma ricco di eventi e partecipazioni illustri, su un tema per l’edizione 2025 forte e necessario: #rallenta. Nel video la presentazione del Festival di Simone Scoppetta, presidente Umbria for the Future, e Diego Ceccobelli, direttore artistico.